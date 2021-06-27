Авербух поставил Туктамышевой и Коляде короткие программы на олимпийский сезон

Хореограф Илья Авербух рассказал, что поставил короткие программы на олимпийский сезон чемпионке мира и Европы 2015 года Елизавете Туктамышевой и бронзовому призёру первенства планеты 2018 года Михаилу Коляде.
«Я сотрудничал с Мишей Колядой и Лизой Туктамышевой. Ездил в Санкт-Петербург. Сделал две короткие программы. Наше сотрудничество с группой Алексея Мишина продолжилось.
Произвольную программу «Нуреев», с которой Коляда выступал в том сезоне, Алексей Николаевич поменял. Это абсолютно его право. Дай бог им удачи. Я очень люблю группу Мишина, приезжаю туда с огромным теплом. Там фантастическая аура, которую вызывает и сама работа, и ученики Мишина. Это восторг.
Могу ли назваать музыку к программам? Пусть ребята сделают это сами», — приводит слова Авербуха Sport24.
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