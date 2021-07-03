Фигуристка Евгения Медведева и певец Кристиан Костов снялись в яркой фотосессии

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева и болгарский певец Кристиан Костов приняли участие в новой фотосессии, снятой по фантастическому рассказу Flora. На сей раз K-150300 и J-191199 попадают в мир ярких красок.

«Flora: Фаза 2. Когда они вошли в запретную зону, свет в ней оказался удивительно ярким, даже несмотря на то, что она находилась под землёй. Пространство разделяла напополам стена из тумана. Пройдя сквозь неё, J-191199 и K-150300 почувствовали лёгкое, но приятное покалывание от соприкосновения маленьких капель воды с их кожей. Вдруг монохромная одежда на них обрела цвет, а глаза постепенно стали привыкать к ярким краскам. Пронзающий воздух запах и освежающая прохлада взбудоражили их рецепторы и чувства. Незнакомое ощущение притягивало и затягивало их внутрь, несмотря на страх, и они уже были не в силах оставаться в стороне. Стена из зелени распростерла свои ветви навстречу путешественникам, вовлекая их в свои пёстрые объятия. Помня о предостережениях и слухах об опасности, которыми было окружено это место, J-191199 и K-150300 старались оставаться бдительными. Шаг за шагом они подбирались ближе к кустам, понемногу избавляясь от страха неизвестности перед собой. Погружаясь в море зелени, они погружались в обволакивающее чувство покоя», — написал Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».