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Мария Сотскова: как будто в спорт вернулась, вечная погоня за калориями

Мария Сотскова: как будто в спорт вернулась, вечная погоня за калориями
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Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова в своём «инстаграме» рассказала подписчикам о своей диете и проблемах, которые были с ней связаны.

«Неделя без cheat meals.

Лишний раз убедилась, что всё завязано на психологии. Как только я запретила себе определённые продукты, мне захотелось их в 10 раз сильнее.

Первый день, наверное, был самый сложный, уже в обед мне безумно захотелось съесть что-то такое вредное, но я сдержалась.

Я акцентировала на этом слишком много внимания и мне казалось, будто я только и думаю, что про еду. Как будто в спорт вернулась, в вечной погоне за ккл.

Я делаю вывод, что куда лучше умеренно питаться и позволять себе всё, чем забивать голову ограничениями, которые начинают давить на тебя», — написала в «Инстаграме» Сотскова.

Пост полностью доступен в «инстаграме» Марии Сотсковой.

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