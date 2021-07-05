Мария Сотскова: как будто в спорт вернулась, вечная погоня за калориями

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова в своём «инстаграме» рассказала подписчикам о своей диете и проблемах, которые были с ней связаны.
«Неделя без cheat meals.
Лишний раз убедилась, что всё завязано на психологии. Как только я запретила себе определённые продукты, мне захотелось их в 10 раз сильнее.
Первый день, наверное, был самый сложный, уже в обед мне безумно захотелось съесть что-то такое вредное, но я сдержалась.
Я акцентировала на этом слишком много внимания и мне казалось, будто я только и думаю, что про еду. Как будто в спорт вернулась, в вечной погоне за ккл.
Я делаю вывод, что куда лучше умеренно питаться и позволять себе всё, чем забивать голову ограничениями, которые начинают давить на тебя», — написала в «Инстаграме» Сотскова.
Пост полностью доступен в «инстаграме» Марии Сотсковой.
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