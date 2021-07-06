Объявлен состав сборной Канады по фигурному катанию на сезон 2021/22
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Федерация фигурного катания Канады опубликовала список из 24 спортсменов, которые вошли в состав сборной страны на следующий сезон:
Мужчины: Киган Мессинг, Нам Нгуен, Роман Садовский;
Женщины: Эмили Босбэк, Элисон Шумахер, Маделин Скиза;
Пары: Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро, Эвелин Уолш / Трент Мишо, Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд, Лори-Анн Матте / Тьерри Ферлан;
Танцы на льду: Пайпер Джиллс / Поль Пуарье, Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Сёренсен, Марджори Лажо / Захари Лага, Кэролайн Сусис / Шейн Фирус, Хейли Сейлс / Николас Вамстикер.
В состав сборной по синхронному катанию войдут команды, занявшие первые три места в старших дисциплинах на чемпионате по синхронному катанию Skate Canada 2020 года.
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