Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Объявлен состав сборной Канады по фигурному катанию на сезон 2021/22

Объявлен состав сборной Канады по фигурному катанию на сезон 2021/22
Комментарии

Федерация фигурного катания Канады опубликовала список из 24 спортсменов, которые вошли в состав сборной страны на следующий сезон:

Мужчины: Киган Мессинг, Нам Нгуен, Роман Садовский;

Женщины: Эмили Босбэк, Элисон Шумахер, Маделин Скиза;

Пары: Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро, Эвелин Уолш / Трент Мишо, Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд, Лори-Анн Матте / Тьерри Ферлан;

Танцы на льду: Пайпер Джиллс / Поль Пуарье, Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Сёренсен, Марджори Лажо / Захари Лага, Кэролайн Сусис / Шейн Фирус, Хейли Сейлс / Николас Вамстикер.

В состав сборной по синхронному катанию войдут команды, занявшие первые три места в старших дисциплинах на чемпионате по синхронному катанию Skate Canada 2020 года.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021