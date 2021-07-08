Алёна Косторная удалила свои фото с фиолетовыми волосами

Российская фигуристка Алёна Косторная удалила пост в «Инстаграме», в котором она предстала с новым цветом волос. Вчера, 7 июля, спортсменка выложила фото с фиолетовыми волосами и написала: «Меняйте правила и разрушайте стереотипы».
В комментариях подписчики оставили немало негативных комментариев о внешности Алёны. Позднее Косторная удалила пост.
Фото: «Инстаграм» Алёны Косторной
Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.
В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.
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