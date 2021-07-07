Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Разрушайте стереотипы». Алёна Косторная покрасила волосы

«Разрушайте стереотипы». Алёна Косторная покрасила волосы
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала пост в своём «инстаграме». Спортсменка предстала с новым цветом волос.

«Меняйте правила и разрушайте стереотипы», — написала Косторная.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алёны Косторной

Подписчики так оценили решение Алёны покрасить волосы:
«Очень тебе идёт новый цвет, Алёна!»
«Цвет волос классный».
«Нереальная».
«Цвет тебе так идёт!»

Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.

В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.

Новость по теме
Стала известна стоимость месячного абонемента в «Ангелах Плющенко»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021