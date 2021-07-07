«Разрушайте стереотипы». Алёна Косторная покрасила волосы

Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала пост в своём «инстаграме». Спортсменка предстала с новым цветом волос.

«Меняйте правила и разрушайте стереотипы», — написала Косторная.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алёны Косторной

Подписчики так оценили решение Алёны покрасить волосы:

«Очень тебе идёт новый цвет, Алёна!»

«Цвет волос классный».

«Нереальная».

«Цвет тебе так идёт!»

Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.



В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.