Джонатан Гурейро — о коронавирусе: уже получены отрицательные тесты

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, рассказал, что переболел коронавирусом.



«Да, в 20-х числах июня получил положительный тест. Пришлось отсидеть две недели на карантине. Уже получены отрицательные тесты, скоро приступим к тренировкам», – приводит слова Гурейро ТАСС.

Ранее фигурист опубликовал в своём «инстаграме» фото с надписью «Привет, COVID», чем заставил поклонников и коллег думать, что вирус только что подхвачен.

Джонатан Гурейро родился в Австралии, с 2005 года живёт в России. С 2014 года фигурист выступает с Тиффани Загорски. В паре с ней он двукратный победитель Кубка России (2016 и 2017 годы), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018 и 2020 годы).