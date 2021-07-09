Джонатан Гурейро — о коронавирусе: уже получены отрицательные тесты
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Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, рассказал, что переболел коронавирусом.
«Да, в 20-х числах июня получил положительный тест. Пришлось отсидеть две недели на карантине. Уже получены отрицательные тесты, скоро приступим к тренировкам», – приводит слова Гурейро ТАСС.
Ранее фигурист опубликовал в своём «инстаграме» фото с надписью «Привет, COVID», чем заставил поклонников и коллег думать, что вирус только что подхвачен.
Джонатан Гурейро родился в Австралии, с 2005 года живёт в России. С 2014 года фигурист выступает с Тиффани Загорски. В паре с ней он двукратный победитель Кубка России (2016 и 2017 годы), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018 и 2020 годы).
Новость по темеДжонатан Гурейро заболел коронавирусом
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