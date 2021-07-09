Алёна Косторная показала спираль и вращение на сборе в Новогорске

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, показала фрагмент тренировки на сборе в Новогорске. Фигуристка исполнила спираль и вращение.

«Делай то, что любишь, и люби то, что ты делаешь», – подписала Косторная видео на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

С лета 2020 года Косторная работала с тренером Сергеем Розановым в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Однако, не сумев отобраться в сборную России на чемпионат мира по итогам финала Кубка страны, Алёна вернулась в группу Этери Тутберидзе, восстановив до окончания сезона свой коронный прыжок — тройной аксель.