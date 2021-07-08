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Алёна Косторная переопубликовала пост о разрушении стереотипов, добавив фото в полный рост

Алёна Косторная переопубликовала пост о разрушении стереотипов, добавив фото в полный рост
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Российская фигуристка Алёна Косторная переопубликовала пост в «Инстаграме» о смене имиджа. Ранее Косторная удалила портретное фото с фиолетовыми волосами, которое раскритиковали подписчики.

На новом снимке Косторная, держащая на руках собаку, запечатлена в полный рост, однако надпись к посту Алёна оставила без изменений. «Меняйте правила и разрушайте стереотипы», — написала фигуристка.

Публикация доступна в «инстаграме» Алёны Косторной.

Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.

В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.

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