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Михаил Коляда назвал музыку для олимпийской короткой программы и обосновал свой выбор

Михаил Коляда назвал музыку для олимпийской короткой программы и обосновал свой выбор
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года и серебряный призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда рассказал, что Илья Авербух поставил ему короткую программу на олимпийский сезон под музыку из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

«Мне просто нравится эта музыка. Не могу сказать, что в последнее время мне особенно близки классические произведения, но от этой музыки у меня мурашки по коже. Я видел балет, но нужно будет посмотреть его ещё раз.

Меня привлекает именно музыка, звучание инструментов. Если мне нравится, добавляю в свой плейлист. В «Щелкунчике» то же самое. Впечатлён, как звучит оркестр, скрипка, барабаны. К финалу музыка набирает обороты, и это очень здорово.

Мы долго искали музыку, слушали много разных вариантов, но меня ничего особо не зацепило. Но этот кусок сработал. Сразу сказал, что всё!" – приводит слова Коляды Golden Skate.

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