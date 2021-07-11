«Работаю, себя не жалею». Станислава Константинова рассказала о сломанных коньках

Бронзовый призёр зимней Универсиады 2019 года российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что сломала очередную пару коньков — пятую за год.

«Работаю, себя не жалею практически. Но у меня ровно за год сломалось пять пар. Конечно, я подготовилась, у меня есть две запасные пары сейчас — разных моделей, чтобы уж наверняка.

Но я всё равно трачу две тренировки на то, что, закрыв глаза, катаюсь и говорю себе: нет-нет-нет, мне очень удобно, у меня ничего не сломалось, я просто устала, просто нужно собраться», — сказала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» Константинова.

«Инстаграм» Станиславы Константиновой

Год назад Константинова перешла в академию Евгения Плющенко к тренеру Александру Волкову. Сезон-2020/2021 оказался для фигуристки провальным, после чего она вновь сменила наставника и сейчас тренируется под руководством Виктории Буцаевой.