«Работаю, себя не жалею». Станислава Константинова рассказала о сломанных коньках

Бронзовый призёр зимней Универсиады 2019 года российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что сломала очередную пару коньков — пятую за год.
«Работаю, себя не жалею практически. Но у меня ровно за год сломалось пять пар. Конечно, я подготовилась, у меня есть две запасные пары сейчас — разных моделей, чтобы уж наверняка.
Но я всё равно трачу две тренировки на то, что, закрыв глаза, катаюсь и говорю себе: нет-нет-нет, мне очень удобно, у меня ничего не сломалось, я просто устала, просто нужно собраться», — сказала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» Константинова.
«Инстаграм» Станиславы Константиновой
Год назад Константинова перешла в академию Евгения Плющенко к тренеру Александру Волкову. Сезон-2020/2021 оказался для фигуристки провальным, после чего она вновь сменила наставника и сейчас тренируется под руководством Виктории Буцаевой.
- 11 июля 2021
-
21:24
-
20:07
-
18:32
-
14:48
-
14:37
-
10:44
-
01:05
-
00:08
- 10 июля 2021
-
22:33
-
22:20
-
19:30
-
18:28
-
17:05
-
14:46
-
14:31
-
13:06
-
12:32
-
09:22
- 9 июля 2021
-
23:07
-
22:17
-
20:29
-
19:48
-
18:47
-
14:44
-
09:19
-
09:04
-
08:26
-
08:20
- 8 июля 2021
-
20:12
-
18:14
-
17:10
-
15:02
-
11:15
-
10:50
-
10:12