Елизавета Туктамышева прокомментировала поражение Англии от Италии в финале Евро-2020

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась мнением о финале Евро-2020, в котором сборная Италии победила команду Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

«Жалко Англию, чуть-чуть — и победа! Шикарная игра. Но я рада за Италию! Вратарь лучший!» — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».

Счёт в матче на 3-й минуте открыла сборная Англии. Своим первым голом за «трёх львов» отметился фланговый защитник Люк Шоу. Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. Автором гола стал Леонардо Бонуччи, который оказался самым расторопным после подачи с углового и восстановил равенство на табло, переведя игру в экстра-таймы.

В дополнительное время голов забито не было. Таким образом, чемпион Европы определился в серии послематчевых пенальти. Удачнее и мастеровитее в «футбольной лотерее» оказалась сборная Италии. Решающий пенальти в составе англичан не забил Букайо Сака.