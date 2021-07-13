19-летний итальянский фигурист раскритиковал фанатов Англии за поведение в финале Евро

19-летний итальянский фигурист Даниэль Грассль поделился эмоциями от победы сборной Италии над Англией в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 по пенальти). По словам Грассля, ему не понравилось, что английские фанаты освистали итальянский гимн и устроили беспорядки после матча.

«Италии действительно было сложнее. И мне кажется неспортивным и неуважительным тот факт, что английские фанаты освистывали гимн Италии и пытались таким образом сбить с настроя нашу команду. Это противоречит спортивной этике. Когда звучит гимн страны, каждый должен вести себя уважительно.

Также было ужасно то, что произошло после матча. Многие английские фанаты вышли со стадиона и устроили что-то вроде беспорядков, били кого-то. Но мы всё равно были счастливы, что Италия победила», — приводит слова Грассля «Газета.ру».