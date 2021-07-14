Алёна Косторная собралась поступить в РГУФК

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная появилась в списке поступающих на заочное отделение Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФК). Фигуристка выбрала направление «Спорт», причём она как чемпионка Европы может быть зачислена без вступительных испытаний.
На ту же специальность и с теми же привилегиями собралась поступить другая фигуристка Дарья Павлюченко, выступающая в паре с Денисом Ходыкиным. Они призёры чемпионата Европы.
С лета 2020 года Косторная работала с тренером Сергеем Розановым в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Однако, не сумев отобраться в сборную России на чемпионат мира по итогам финала Кубка страны, Алёна вернулась в группу Этери Тутберидзе, восстановив до окончания сезона свой коронный прыжок — тройной аксель.
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