Группа Этери Тутберидзе завершила сборы в Новогорске. Фото
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Группа заслуженного тренера России Этери Тутберидзе завершила предсезонный тренировочный сбор на базе в Новогорске, сообщил хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз.
«Сборы в нашем уже родном Новогорске в Олимпийский сезон» – написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме» и поставил «галочку», которой отмечаются реализованные пункты плана.
Фото можно посмотреть на странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграме».
На фото вместе с тренерами все воспитанники группы: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Алёна Косторная, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Николай Колесников, Даниил Самсонов, Арсений Федотов, Морис Квителашвили и другие.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
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