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Состав участников серии Гран-при-2021 по фигурному катанию: расписание этапов, заявка сборной России, вопросы

Ученика Тутберидзе отправили сразу на два этапа Гран-при. А как же спортивный принцип?
Алексей Адамов
Россия назвала состав на этапы Гран-при — 2021
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Преференции для Даниила Самсонова выглядят странно, ведь в России есть фигуристы гораздо сильнее.

Любители фигурного катания получили отличный повод для позитива. Похоже, чиновники вышли из оцепенения и готовятся провести следующий сезон в полном объёме. По крайней мере, об этом говорит публикация распределения фигуристов по этапам Гран-при.

Каждый этап престижной серии обещает интригующую борьбу с участием лучших фигуристов России. И всё же отдельные моменты вызывают серьёзные вопросы. Так, ученик Тутберидзе, пропустивший прошлый сезон из-за болезни, получил аж два этапа Гран-при, в то время как более сильные и титулованные фигуристы либо довольствуются одним, либо вообще будут сидеть дома.

Неужели закулисные игры в олимпийском сезоне уже начались?

Расписание этапов серии Гран-при-2021:

1-й этап. Лас-Вегас, США – 22-24 октября
2-й этап. Ванкувер, Канада – 29-31 октября
3-й этап. Чунцин, Китай – 5-7 ноября
4-й этап. Токио, Япония – 12-14 ноября
5-й этап. Гренобль, Франция – 19-21 ноября
6-й этап. Сочи, Россия – 26-28 ноября
Финал. Осака, Япония – 9-12 декабря

Валиеву оградили от борьбы с Щербаковой и Трусовой

Анализируя состав участников этапов серии Гран-при, надо держать в голове, что всё может ещё сто раз измениться. Ситуация с коронавирусом остаётся тяжёлой и непредсказуемой, а потому нельзя исключать как снятие отдельных спортсменов, так и отмену целых этапов. И, тем не менее, нынешние составы турниров в рамках Гран-при сулят поистине крутое зрелище.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Среде женщин особенно жарко должно быть в Канаде, где схлестнутся Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Алиса Лью и Рика Кихира. В такой компании даже в тройке оказаться очень непросто. Кстати, на российском этапе, который в этот раз пройдёт в Сочи, Валиева и Туктамышева вновь окажутся вместе. Дело в том, что Щербакову, Трусову и Туктамышеву организаторы развели по этапам как призёров прошлогоднего чемпионата мира, а отправлять Валиеву к Ане или Саше её тренеры и федерация, видимо, не захотели.

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В этой плоскости несколько удивительными выглядят два этапа Ксении Синицыной в противовес одному у Майи Хромых из «Хрустального». Талантливая подопечная Светланы Пановой почти полностью пропустила прошлый сезон из-за проблем со здоровьем и не была допущена до участия в финале Кубка России, где разыгрывалась последняя путёвка на чемпионат мира. Свой шанс Ксения заслужила успешными выступлениями на юниорском уровне. Хромых же, в отличие от Усачёвой, на международном уровне серьёзных достижений не имеет. Но вряд ли стоит сомневаться, что именно ей достанется третья квота на домашний этап в Сочи. Если, конечно, Медведева или Загитова вдруг не решат вспомнить молодость.

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Два этапа для ученика Тутберидзе — справедливо?

Вообще же представители «Хрустального» заявлены на этапы Гран-при во всех видах программы. Парники Евгения Тарасова и Владимир Морозов, решившие превратить свою подготовку к сезону в реалити-шоу, выступят в США и Японии, а дочь Тутберидзе Диана Дэвис и её партнёр Глеб Смолкин представят Россию на соревнованиях в Канаде. Интересно, что из других российских дуэтов с ними будут соперничать только такие же вчерашние юниоры — Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

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Но наибольшие вопросы вызывает состав сборной России в мужском одиночном катании, а точнее, присутствие в нём Даниила Самсонова, которого отправили сразу на два этапа Гран-при. Перспективный юниор из группы Тутберидзе ещё в позапрошлом сезоне выглядел не слишком убедительно, а прошлый почти полностью пропустил из-за последствий болезни Осгуда-Шляттера. Тем не менее Самсонов в первом же взрослом сезоне будет иметь возможность показаться иностранным судьям и повысить свой авторитет.

Заявка сборной России на Гран-при-2021
женщины: Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Дарья Усачёва, Ксения Синицына (по 2 этапа), Майя Хромых, Софья Самодурова (по 1 этапу);
мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Александр Самарин, Артур Даниелян, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов (по 2 этапа), Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник (по 1 этапу);
спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Алина Пепелева/Роман Плешков, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (по 2 этапа);
танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин (по 2 этапа), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (по 1 этапу).

В то же время чемпион мира среди юниоров — 2020 Андрей Мозалёв, ставший четвёртым на чемпионате России, вынужден довольствоваться одним этапом. Как и Пётр Гуменник, занявший второе место в финале Кубка. А обиднее всего должно быть Марку Кондратюку, ведь бронзовый призёр чемпионата России вообще на Гран-при не попал. Решение по Марку объясняется отсутствием у него международного опыта, так что остаётся надеяться, что его всё-таки заявят на этап в Сочи.

Андрей Мозалёв

Андрей Мозалёв

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ситуация с Самсоновым не кажется однозначной ни болельщикам, ни экспертам. Так, бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт не понимает, почему Даниилу доверили сразу два этапа.

«Было бы правильно дать каждому по этапу, а потом смотреть на то, как проявили себя фигуристы. Это было бы честнее, правильнее и разумнее, в том числе по отношению к спортсменам. Надо давать каждому шанс, чтобы они боролись и показывали, что умеют. Сложно находить мотивацию, когда тебе не дают шанс», — сказала Катарина «Чемпионату».

И действительно, так и хочется спросить: «А где же спортивный принцип?» Преференции для Даниила Самсонова выглядят странно, ведь в России есть фигуристы гораздо сильнее.

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А как вообще выбирают участников Гран-при?

Чтобы понять, насколько обосновано решение в отношении Самсонова, нужно разобраться в критериях отбора участников на этапы Гран-при. Приглашения автоматически получают призёры минувшего чемпионата мира, а затем в расчёт принимаются лучшие результаты на турнирах под эгидой ISU за последние два сезона и международный рейтинг. Из вчерашних юниоров приоритет имеют призёры чемпионата мира и финала Гран-при.

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Даниил как раз был третьим в финале юниорского Гран-при-2019, так что формально выступать на взрослом Гран-при может. Однако это по-прежнему не объясняет, почему ему досталось два этапа. По лучшему результату на турнирах ISU он опережает конкурентов, но в рейтинге заметно уступает и Гуменнику, и Мозалёву. При этом и Пётр, и Андрей неплохо зарекомендовали себя в дебютном взрослом сезоне, а Даниил свой максимум показывал уже почти два года назад.

Конечно, российским болельщикам, как и тренерскому штабу Тутберидзе, хочется, чтобы Самсонов преодолел последствия болезни, восстановился и наконец смог оправдать авансы.

Но разве это повод задвигать более сильных на данный момент фигуристов, лишая их заслуженной возможности выступать на международном уровне?

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