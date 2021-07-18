«Юная и нежная». Алина Загитова — о роли Людмилы в шоу Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, какой видит свою Людмилу, которую исполняет в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Главную роль в спектакле Татьяны Навки в разные дни исполняют Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар, Загитова и сама Навка. Загитова солирует в шоу с 16 июля по 28 августа.



«Татьяна Александровна сказала, что мы все разные, отдельные личности, и каждый по-разному чувствует образ. Для меня, наверное, это юная и нежная Людмила.

Мне пришлось посмотреть сказку, чтобы вжиться полностью в роль, и Татьяна Александровна мне очень помогала, напутствия давала: что нужно здесь почувствовать, что нужно тут сыграть, и поэтому всё это – совместная работа», – сказала Загитова в эфире программы «Вести Сочи» на телеканале «Россия 24».

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. Алина участвует в различных ледовых шоу.