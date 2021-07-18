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Грассль в олимпийском сезоне будет выступать под музыку, от которой отказался Коляда

Грассль в олимпийском сезоне будет выступать под музыку, от которой отказался Коляда
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Итальянский фигурист Даниэль Грассль сообщил, что его короткая программа в сезоне-2021/2022 поставлена хореографом Бенуа Ришо под музыку из фильма «Белый ворон» о танцовщике Рудольфе Нурееве.

«Рад сообщить, что моей короткой программой в олимпийский сезон будет «Нуреев. Белый ворон». Очень рад воплотить эту программу в жизнь и благодарю своего хореографа Бенуа Ришо за то, что она состоялась», – написал Грассль на своей странице в «Инстаграме».⠀

Фото можно посмотреть на странице Даниэля Грассля в «Инстаграме».

19-летний Грассль — бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2019 года, победитель нескольких международных турниров серии «челленджер», двукратный чемпион Италии (2019, 2020).

В сезоне-2020/2021 под музыку из фильма «Белый ворон» выступал россиянин Михаил Коляда, программа была поставлена Ильёй Авербухом. Но на олимпийский сезон фигурист решил сменить программу.

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