Капитан России по регби: мало где так мучают детей, как в российском фигурном катании

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев рассказал о негативном отношении к ранней специализации спортсменов, упомянув, в частности, фигурное катание.
«Я не большой фанат ранней специализации спортсменов и всячески это подчёркиваю. Но именно из-за этой ранней специализации мы имеем результат: к 14 годам в фигурном катании, в художественной гимнастике, где-то в спортивной гимнастике, в лёгкой атлетике и некоторых других индивидуальных видах спорта мы начинаем брать медали.
Но мы начинаем получать этот самый желаемый результат потому, что мало где так мучают детей — если уж говорить откровенно. Может быть, с этим кто-то не согласится, но мне кажется, что в мире мало кто так мучает детей в фигурном катании, как это делаем мы.
В России с 5-6 лет фигуристки так тренируются и ничего другого не знают. Зато приносят результат. Как раз такая заточенность на обязательные победы с детства и приводит к этому. Но это огромная нагрузка на детский позвоночник, на растущий организм. Те дети, которые не дошли до высшего уровня и о которых мы ничего не знаем, получают огромное количество травм — позвоночника и других частей тела», — цитирует Артемьева «Газета.ру».
- 20 июля 2021
-
11:46
- 19 июля 2021
-
19:46
-
09:09
- 18 июля 2021
-
23:42
-
18:34
-
12:51
- 17 июля 2021
-
22:53
-
19:35
-
14:26
-
00:14
- 16 июля 2021
-
22:46
-
21:29
-
21:19
- 15 июля 2021
-
23:38
-
22:52
-
21:44
-
16:44
-
15:29
-
13:04
-
08:58
-
08:45
- 14 июля 2021
-
20:58
-
12:15
-
11:52
-
11:18
-
08:35
-
08:25
-
08:18
-
08:09
- 13 июля 2021
-
21:54
-
20:31
-
15:50
-
14:33
-
13:03
-
09:19