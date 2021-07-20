Капитан России по регби: мало где так мучают детей, как в российском фигурном катании

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев рассказал о негативном отношении к ранней специализации спортсменов, упомянув, в частности, фигурное катание.

«Я не большой фанат ранней специализации спортсменов и всячески это подчёркиваю. Но именно из-за этой ранней специализации мы имеем результат: к 14 годам в фигурном катании, в художественной гимнастике, где-то в спортивной гимнастике, в лёгкой атлетике и некоторых других индивидуальных видах спорта мы начинаем брать медали.

Но мы начинаем получать этот самый желаемый результат потому, что мало где так мучают детей — если уж говорить откровенно. Может быть, с этим кто-то не согласится, но мне кажется, что в мире мало кто так мучает детей в фигурном катании, как это делаем мы.

В России с 5-6 лет фигуристки так тренируются и ничего другого не знают. Зато приносят результат. Как раз такая заточенность на обязательные победы с детства и приводит к этому. Но это огромная нагрузка на детский позвоночник, на растущий организм. Те дети, которые не дошли до высшего уровня и о которых мы ничего не знаем, получают огромное количество травм — позвоночника и других частей тела», — цитирует Артемьева «Газета.ру».