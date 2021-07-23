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«У тебя гнилое сердце». Художественный гимнаст Бенитес обратился к Навке

«У тебя гнилое сердце». Художественный гимнаст Бенитес обратился к Навке
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Испанский художественный гимнаст Кристофер Бенитес отреагировал на пост олимпийской чемпионки Татьяны Навки о мужчинах, занимающихся художественной гимнастикой.

«Начни уважать… Нет слов, чтобы описать, какой ты плохой спортсмен и плохой человек, у тебя гнилое сердце», — написал Бенитес по-русски в комментариях к посту Навки.

Фото: «Инстаграм» Татьяны Навки

В публикации на своей странице в «Инстаграме» Навка назвала присутствие мужчин в женском виде спорта культурным шоком. Но многие иностранные коллеги с ней не согласились. Среди них француженка Габриэлла Пападакис и украинка Оксана Баюл, которые считают, что во времена гендерного равенства в спорте необходимо уважать свободу самовыражения. Не согласились с фигуристкой и подписчики, сравнив выступление Бенитеса с балетом, синхронным плаванием или тем же фигурным катанием.

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