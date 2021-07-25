Медведева: Карлсен — живая легенда шахмат, но мои симпатии на стороне Есипенко

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о Кубке мира по шахматам в Сочи, гостем которого она стала. Медведева сделал символический ход в партии Магнус Карлсен — Андрей Есипенко.
«Большое спасибо организаторам Кубка мира по шахматам ФИДЕ за приглашение и возможность сделать символический ход. Магнус Карлсен — живая легенда шахмат, великий гроссмейстер. Он — настоящая мировая звезда. Признаюсь, немного даже волновалась рядом с ним.
Но, разумеется, мои симпатии на стороне 19-летнего Андрея Есипенко, который в своём юном возрасте уже является абсолютным топом в шахматах.
Я немного играю в шахматы, но на очень плохом уровне. Сегодня, увидев обстановку, немного захотелось повысить свой уровень. Здорово, что такие события происходят в Сочи. Особенно в такие непростые времена. Россия заслуживает международные соревнования в таких популярных видах спорта, как шахматы», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
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