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Евгения Медведева рассказала, в каком стиле она напишет книгу

Евгения Медведева рассказала, в каком стиле она напишет книгу
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева поделилась информацией о том, в каком стиле она собирается написать книгу.

«Книга ещё в стадии разработки. Я делаю какие-то заметки, но глобальная работа ещё не проведена.

Да, мне всего 21 год, но мне есть что рассказать. Очень много было всяких приключений, и светлых моментов, и не очень. На книгу точно наберётся. Были значимые события в жизни, детали которых люди не знают: о чём я думала, что именно чувствовала, с кем я разговаривала, кто мне помог, кто, наоборот, мешал в той или иной ситуации.

Я ненавижу слово «откровение» – откровенничать я могу только с подружками. А это будет рассказ в стиле интервью – я сажусь и рассказываю, например, что произошло на Олимпиаде, как всё это выглядело», – приводит слова Медведевой Teleprogramma.pro.

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