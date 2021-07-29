Евгения Медведева рассказала, в каком стиле она напишет книгу

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева поделилась информацией о том, в каком стиле она собирается написать книгу.
«Книга ещё в стадии разработки. Я делаю какие-то заметки, но глобальная работа ещё не проведена.
Да, мне всего 21 год, но мне есть что рассказать. Очень много было всяких приключений, и светлых моментов, и не очень. На книгу точно наберётся. Были значимые события в жизни, детали которых люди не знают: о чём я думала, что именно чувствовала, с кем я разговаривала, кто мне помог, кто, наоборот, мешал в той или иной ситуации.
Я ненавижу слово «откровение» – откровенничать я могу только с подружками. А это будет рассказ в стиле интервью – я сажусь и рассказываю, например, что произошло на Олимпиаде, как всё это выглядело», – приводит слова Медведевой Teleprogramma.pro.
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