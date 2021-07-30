Щербакова: именно с Тутберидзе поняла, что фигурное катание – моя профессия, моя жизнь

Чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова рассказала, что значит для неё фигурное катание.

«С девяти лет я тренируюсь у Этери Георгиевны Тутберидзе. Именно с ней я поняла, что фигурное катание – моя профессия, моя жизнь. Ее подход заключается в том, что тренер полностью вкладывается в спортсмена и ожидает увидеть такую же самоотдачу.



Желания бросить спорт никогда не было. Но случались сложные моменты – например, после перелома ноги. Тогда я должна была впервые выйти на международные соревнования и, конечно, очень переживала, что вылетела из борьбы на целый сезон. Восстановиться было сложно и физически, и морально. Пришлось возвращать уверенность в себе. Но, пережив это, я стала сильнее.



В российском фигурном катании, особенно в женском одиночном, огромная конкуренция. Чтобы показывать результат, нужно быть психологически устойчивым, делать все, чтобы эмоции не влияли на твои прокаты. Ко мне такая уверенность пришла в прошлом сезоне. Несмотря на борьбу на катке, фигуристки поддерживают друг друга за его пределами. Каждая понимает, какой ценой даются победы», — приводит слова Щербаковой HELLO! Russia.