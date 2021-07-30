Фигуристы Тарасова и Морозов в августе выступят на международном турнире в США

Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступит на международном турнире Cranberry Open в США, сообщает пресс-служба турнира. Соревнования пройдут в Бостоне (штат Массачусетс) с 10 по 15 августа.

Среди соперников Тарасовой и Морозова американские пары Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзьер и Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледак. Также на соревнованиях выступят Винсент Чжоу, Алексей Быченко, Мэрайя Белл, Брейди Теннелл, Алиса Лью и другие.

Тарасова и Морозов — серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трёхкратные призёры чемпионата мира, двукратные чемпионы Европы.

Тарасова и Владимир Морозов готовятся к олимпийскому сезону-2021/2022 под руководством тренера Этери Тутберидзе. Также работу с парой продолжает Максим Траньков.