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Фигуристы Тарасова и Морозов в августе выступят на международном турнире в США

Фигуристы Тарасова и Морозов в августе выступят на международном турнире в США
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Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступит на международном турнире Cranberry Open в США, сообщает пресс-служба турнира. Соревнования пройдут в Бостоне (штат Массачусетс) с 10 по 15 августа.

Среди соперников Тарасовой и Морозова американские пары Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзьер и Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледак. Также на соревнованиях выступят Винсент Чжоу, Алексей Быченко, Мэрайя Белл, Брейди Теннелл, Алиса Лью и другие.

Тарасова и Морозов — серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трёхкратные призёры чемпионата мира, двукратные чемпионы Европы.

Тарасова и Владимир Морозов готовятся к олимпийскому сезону-2021/2022 под руководством тренера Этери Тутберидзе. Также работу с парой продолжает Максим Траньков.

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