Оксана Баюл — об Андрее Шевченко: молодец, вовремя ушёл. Теперь может в Италии работать

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл прокомментировала решение Андрея Шевченко покинуть пост главного тренера сборной Украины по футболу.
«Молодец, Андрей. Красавец. Причём ещё и вовремя ушёл, победителем. Провёл отличную работу и теперь любой результат, кроме «полуфинала большого турнира» — и его прогнали бы тапками за всё хорошее. А теперь спокойно может в итальянском чемпионате работать», — написала Баюл.
Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл.
На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).
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