«Оценка за гражданство». Ягудин — о скандале на турнире по художественной гимнастике на ОИ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение судейском скандале на турнире по художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио.
Чемпионкой в многоборье стала гимнастка из Израиля Линой Ашрам, которая допустила грубую ошибку – потерю предмета. Россиянка Дина Аверина с безупречным исполнением получила серебро.
«Сначала американские спортсмены говорят в адрес наших олимпийцев: «Вас здесь быть не должно», — и им это сходит с рук. После сопернице Дины Авериной в борьбе за золотую медаль откровенно завысили оценку, несмотря на грубую ошибку. В итоге израильская спортсменка завоевала золото, обойдя нашу спортсменку на 0,125 балла.
25 лет наши гимнастки побеждали, и кто-то решил сломать наш триумф. Теперь на Олимпийских играх помимо оценок за технику, сложность и т.д., появилась ещё одна оценка, которая важнее всех остальных — «оценка за гражданство». У нас забрали флаг и потом отбирают победы. Просто потому что ты русский!
Олимпиада становится больше похожа на Евровидение, где судейство продиктовано политическими аспектами», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
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