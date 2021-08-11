Загитова — сёстрам Авериным: оценка судей субъективна, но вы сражались не только за золото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова поддержала гимнасток Арину и Дину Авериных после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Публикация доступна в «инстаграме» Алины Загитовой.

«Спорт — это тяжёлый труд и ответственность. Каждый спортсмен знает, что невозможно достичь победы без ежедневных, порой изнурительных тренировок, оттачивания мастерства, доведения его до совершенства. Но есть и неосязаемые, непредсказуемые факторы — удача, чья-то оценка, поддержка на трибунах.

В этом году, как и на зимних Играх в 2018-м, спортсменам, защищающим честь страны, было тяжелее, чем обычно. Не было флага, гимна, не было и болельщиков, а это очень важно для нас. Вы можете себе представить, под каким давлением, в каком невероятном напряжении находится спортсмен, выступающий на соревнованиях ради высшей оценки — олимпийского золота?

Можно быстрее пробежать, выше прыгнуть, точнее выстрелить. К сожалению, оценка судей субъективна. Но ценно, что при всех сложностях, неопределённости и ограничениях Олимпиада всё-таки состоялась! И важно помнить, что главная оценка для наших ребят — это поддержка страны. Дина и Арина Аверины — это пример для многих девчонок нашей страны! Наша гордость! Безупречность!

Наши золотые девочки! Помните, что вы сражались не только за золото. Главное, что вы делаете — вдохновляете на новые свершения, работу над собой! Вся страна гордится вами, и для нас вы — всегда победители! Спорт должен быть вне политики, он должен объединять страны, народы, людей.

В нём не может быть национальностей. В нём только сила, скорость, красота и удивительное напоминание всем — что каждый человек способен на большее. Благодаря спортсменам каждый из нас понимает, что невозможное — возможно. И каждый может стать лучшей версией себя! Спасибо вам за это, девчонки! Обнимаю крепко!» — написала Загитова в своём «инстаграме».