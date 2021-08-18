«6 лет супружеской пары в одном фото». Траньков поздравил Волосожар с годовщиной свадьбы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал фотографию с женой Татьяной Волосожар и их двумя детьми. Сегодня, 18 августа, у Транькова и Волосожар шестая годовщина свадьбы.

«6 лет супружеской пары в одном фото. Наша семья разрослась, а с ней и моя любовь к тебе, Татьяна, моя самая терпеливая и мудрая жена, мой самый верный и преданный друг, самая лучшая мама моих детей! Моя! Я тебя люблю! С годовщиной нас!» — написал Траньков.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова

Максим Траньков в паре с Татьяной Волосожар стал двукратным олимпийским чемпионом 2014 года, чемпионом мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратным чемпионом России (2011, 2013, 2016).