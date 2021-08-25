«Начало положено!» Екатерина Боброва — о первой тренировке в своей школе
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала о первой тренировке в своей школе. Занятие спортсменка провела вместе с мужем Андреем Депутатом, выступавшем в парном катании.
«Начало положено! Сегодня была первая тренировка в нашей с Андреем школе по фигурному катанию! Радостно смотреть на первые шаги детей, которые грезят стать чемпионами! Да и не только малышей! Сегодня приходили кататься даже их родители, и мы подумали, что обязательно сделаем группу для взрослых! Я смотрю в будущее с оптимизмом! И это ли не счастье — передавать свои знания новому поколению?» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
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