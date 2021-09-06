Тамара Москвина: при работе с двумя парами разделяю свой мозг на половины

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине своих спортивных пар Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина — Александр Галлямов. В этом ей помогают Артур Минчук и Николай Морошкин.

«Сейчас в тренировках так много разных аспектов, сложность парных элементов, поддержек, акробатики и хореографии. У нас есть юниорская и старшая команды, поездки на соревнования — один тренер в одиночку не может со всем этим справиться. В своей работе с двумя парами я делю свой мозг на две половины. С одной стороны у меня есть одна пара, а с другой стороны — другая пара. Представляю, как будто правая сторона не знает, что делает левая. Поэтому я готовлю команду с правой стороны, чтобы она была самой сильной, затем я смотрю на левую сторону и также готовлю её к тому, чтобы она была самой сильной.



На соревнованиях я снимаю этот барьер, и они показывают, что мы с ними подготовили. Соревноваться друг с другом на тренировках не имеет смысла, но им веселее быть вместе на тренировке, наблюдать друг за другом. На соревнованиях мне приятно видеть, как обе пары делают то, над чем мы работали. Не я решаю, кто из них будет выше или ниже в таблице, это решает судейская коллегия по их выступлениям. Но обе пары представляют наш клуб, наш город и нашу страну», — приводит слова Москвиной International Figure Skating Magazine.