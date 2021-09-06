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Экс-фигуристка Овчарова — о Тутберидзе: она интересный человек с необычной судьбой

Экс-фигуристка Овчарова — о Тутберидзе: она интересный человек с необычной судьбой
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Анна Овчарова, швейцарская экс-фигуристка российского происхождения, рассказала о моменте, который поменял её отношение к тренеру Этери Тутберидзе.

«Меня абсолютно поразила одна ситуация, когда я с Этери Георгиевной летела после финала Гран-при из Токио в Москву. Мы летели около десяти часов. А Этери Георгиевна боится летать. Я сидела с ней рядом и стала немного заложником этого страха. До этого мне все говорили, что она строгая, неприятная, ни с кем не здоровается и так далее. И я её боялась из-за этого. Но мы с ней так разговорились! Я начала разгадывать судоку, и она меня за 15 минут научила играть в эту игру. Я поняла, почему она такой успешный тренер. У неё потрясающий педагогический талант. Она мне всё так чётко объяснила! Хотя таким вещам я обычно очень долго учусь.

Потом я открыла, что она очень интересный человек с очень необычной судьбой. Она мне рассказывала истории из жизни. А потом я начала ей рассказывать всякие истории. Я поняла, что она очень приятный собеседник. Она слушала мои истории с точно таким же интересом, что и я её. Когда я узнала, что она боится летать и как тяжело ей даётся каждый полёт, то сразу поняла, насколько она морально сильный человек. Мне кажется, если бы я чего-то так сильно боялась, я бы никогда на это не решилась», — рассказала Овчарова в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полное интервью доступно здесь.

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