Рика Кихира перешла тренироваться к Брайану Орсеру, который работал с Евгенией Медведевой

Ведущая японская фигуристка Рика Кихира, которая занимает третье место в мировом рейтинге ISU, уступая лишь Анне Щербаковой и Александре Трусовой, объявила, что в олимпийском сезоне-2021/2022 будет тренироваться под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, двукратного серебряного призёра ОИ. С 2018 по 2020 года Орсер тренировал двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

«Я очень рада, что буду готовиться к зимним Олимпийским играм в Пекине под руководством тренера Брайана Орсера, который воспитал многих ведущих фигуристов», — приводит слова Кихиры Kyodo.

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