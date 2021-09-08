Степанова/Букин и Павлюченко/Ходыкин не выступят в контрольных прокатах сборной России
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Танцевальные дуэты Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, Арина Ушакова/Максим Некрасов, а также спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и одиночник Даниил Самсонов не примут участия в контрольных прокатах фигуристов сборной России по медицинским показаниям, сообщает пресс-служба ФФККР.
Прокаты пройдут 11 и 12 сентября в Челябинске. В первый день фигуристы покажут короткие программы, во второй — произвольные. Танцоры будут выходить на лёд в 12:00 по московскому времени. Спустя полтора часа их сменят мужчины-одиночники, затем — спортивные пары. Завершать прокаты оба дня будут представительницы женского одиночного катания. В заявке все спортсменки основной и резервной сборных России.
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