Нелепая бытовая травма. Для Щербаковой олимпийский сезон начался с досадной неприятности

Летом лучшая фигуристка мира на две недели выпала из подготовки на сборе. Но Ане не привыкать идти к победам через испытания.

Лучшей фигуристке мира Анне Щербаковой никогда и ничего не доставалось просто так. Вся её карьера — одно сплошное преодоление. Кажется, что к своим 17 годам Аня прошла уже достаточно испытаний, чтобы неприятности оставили её в покое, но перед олимпийским сезоном ей вновь пришлось столкнуться с жёстким вызовом.

Пока соперницы вовсю готовились к важнейшему олимпийскому сезону, Щербакова не могла тренироваться из-за нелепого повреждения. Наверняка потрясающая работоспособность и знаменитый характер помогут фигуристке наверстать упущенное.

Но форсированная подготовка ещё может аукнуться в жёсткой борьбе за поездку на Олимпиаду.

Карьера Щербаковой — сплошное преодоление

Прошлый сезон сложился для Ани волшебно. Ученица Тутберидзе выиграла все соревнования, в которых участвовала, и значительно расширила аудиторию персональных болельщиков. А настоящей звездой фигуристку-чемпионку сделала поразительная воля. Сложно вспомнить одиночницу с таким же тернистым путём, ведь карьера Ани — одно сплошное преодоление.

Впервые с серьёзными проблемами фигуристка столкнулась в 13 лет, ещё до выхода в юниоры. Щербакова тогда уже владела четверным прыжком. И вот, на одной из тренировок во время исполнения каскада с риттбергером Аня неудачно приземлилась и сломала ногу. Восстановление было тяжёлым. Фигуристка провела полтора месяца в гипсе, и даже родители не верили, что после такого их дочка вернётся на лёд. Но Аня о подобном сценарии и думать не хотела. Спустя несколько месяцев девочка вернулась на каток и принялась изучать новые квады.

В тени соперниц

Уже тогда было понятно, что Щербакову ждёт большое будущее. Но должного внимания фигуристка долгое время не получала, уступая в популярности коллегам по группе Александре Трусовой и Алёне Косторной. Аня — сбалансированная фигуристка, совмещающая в себе и четверные прыжки, и красивое катание. Но на фоне конкуренток скромная и немного застенчивая Щербакова выглядела менее ярко. Отчасти изменению ситуации способствовали переходы Трусовой и Косторной в академию Плющенко, но и сама Аня приложила для этого массу усилий.

Тяжёлое восстановление после карантина, нестабильность на квадах, статус главной надежды тренера — всё это только давило на фигуристку. На открытых прокатах Аня впечатления не произвела. Прыжки выглядели слабо, а программы — блёкло. По ходу сезона спортсменка явно набирала ход, но плавный прогресс нарушила неприятная болезнь. В ноябре Щербакова заболела пневмонией, которая не только выбила её из тренировочного процесса в разгар сезона, но ещё и дала осложнения.

Щербакова довела Тутберидзе до слёз

Перед чемпионатом России болельщики с тревогой ожидали выступлений Щербаковой, и опасения оказались не беспочвенными. В короткой программе на фигуристку было больно смотреть. Аня выглядела очень бледной и тяжело дышала. Казалось, произвольную программу Щербакова просто не доедет. После неудачной тренировки и специалисты, и родители уговаривали Аню сняться. Но тщетно. Непонятно, из каких резервов, но Щербакова нашла в себе силы откатать программу с двумя четверными и в третий раз стала чемпионкой страны. Настоящий спортивный подвиг.

Даже сдержанная обычно Этери Тутберидзе впервые расплакалась на публике, глядя на волевой поступок своей ученицы. А вместе с ней рыдали и трибуны. Было невозможно не восхищаться тем, сколько мощи скрывается в этой хрупкой фигуристке!

После триумфа на чемпионате России следовало не самое лучшее выступление на Кубке Первого канала. И Аня вновь перестала выглядеть фаворитом в борьбе за титул чемпионки мира. Но как же Щербакова любит сокрушать чужие прогнозы! Ученица Тутберидзе уверенно выиграла чемпионат мира, а затем помогла сборной России впервые в истории победить на командном турнире World Team Trophy. Щербакова повторила достижения Евгении Медведевой и Ирины Слуцкой, выиграв все турниры в сезоне. И это на фоне тяжёлой болезни и мучительного восстановления!

«Сборы начались с нелепой травмы»

Как ни печально это признавать, но безоговорочное доминирование Ани в прошлом сезоне несильно приблизило её к главной мечте — стать олимпийской чемпионкой. Теперь у Тутберидзе не одна, а целых шесть высококлассных фигуристок, каждая из которых жаждет поехать в Пекин. В такой ситуации каждый нюанс приобретает огромное значение, а уж выбывание из подготовки и вовсе может оказаться роковым. Именно с такой проблемой столкнулась Щербакова. В межсезонье фигуристка повредила палец на ноге, из-за чего не тренировалась на льду две недели. Ещё более досадно, что нелепая травма оказалась бытовой и была получена не на тренировке.

«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Спасибо всем, кто за меня переживал, получила очень много сообщений от вас. Но я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лёд», — писала Щербакова.

Может быть, для обычного сезона такой пропуск был бы и некритичным. Но только не за полгода до Олимпиады. Тем более на стороне некоторых соперниц Ани более юный возраст и менее сильное психологическое давление. С другой стороны, Аня уже привыкла к тому, что её карьера складывается через тернии.

Её не надо учить преодолевать трудности — она сама кого хочешь этому научит. И главный козырь Щербаковой, который пока что не замечался ни у одной из её соперниц — умение собраться в самый нужный момент.

Уже понятно, что как минимум начало этого сезона будет для Щербаковой гораздо сложнее, чем в прошлом. А значит, ей снова предстоит делать то, что она умеет лучше всего: терпеть, преодолевать и поражать силой духа.