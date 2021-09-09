Алина Загитова: я не смогла бы жить за границей

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о предложениях сняться в кино и призналась, что не хотела бы уезжать из России.
«Съёмка в кино? Да, такие предложения были, и даже сценарии присылали. Но я читаю – не нравится. Пока не нашлось для меня подходящей роли. Но я бы хотела сыграть в кино, мне это интересно. Я люблю русские комедии, посмотрела все сезоны «Кухни», сериал «Гранд».
Думаю, я не смогла бы жить за границей. Чувствую, что это не моё, что Россия мне ближе. Здесь все мои родственники, которых я очень люблю и ценю. Я бы очень скучала по ним», — приводит слова Загитовой „Комсомольская правда“.
Алина также заявила, что у неё нет звёздной болезни.
«Я родилась и долгое время жила в провинции. Не страдаю звёздностью. Я такой же человек, как и все. Так меня воспитали родители», — сказала фигуристка.
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