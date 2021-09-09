Алина Загитова: я вся тряслась, когда подходила к Ольге Бузовой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова рассказала об участии в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей.
«Участвовать в «Ледниковом периоде» в роли ведущей было суперсложно, ведь до этого я видела проект только по телевизору и не знала, что спрятано за кадром. А там спрятано очень многое. К тому же, спортсмены бывают разные: кто-то хорошо говорит, а я закрытый человек – мне всегда было лучше в одиночестве. Я люблю подумать, покопаться в себе…
Помню, когда я подходила к участникам, например, к Ольге Бузовой, я уже вся тряслась. Не знала, что сказать, все мысли в кучу. И вроде вопросы придумывала, но уже на подходе всё забывала. Так волновалась, что вместо «Оля» могла произнести совсем другое имя. Тем не менее я продолжала развиваться, работала с педагогом и в итоге улучшила свои навыки. Ощущение, что ты развиваешься, — это очень крутое ощущение. Поэтому надо не бояться сложностей», — приводит слова Загитовой «Комсомольская правда».
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