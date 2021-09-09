«Неприятно». Алина Загитова отреагировала на итоги соревнований гимнасток на ОИ-2020

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова рассказала об отношении к скандальным итогам соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Золото сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина, бронза досталась Алине Горносько из Беларуси. Арина Аверина осталась без медали.

«Я про судейство никогда не говорю. Даже если когда-то я была не согласна со своими оценками, то принимала решение судей. Поднялась шумиха, что девчонок засудили, но результат от этого не поменялся. Конечно, неприятно. Я очень болела за девочек, мы с ними хорошо общаемся, и мне было обидно, что так вышло. Но я не берусь судить», — приводит слова Загитовой «Комсомольская правда».