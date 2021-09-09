Тамара Москвина: на Finlandia Trophy выступят обе мои пары

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, что на турнире Finlandia Trophy выступят обе её пары — Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

«К сожалению, сложилось так, что у нас реально имеется только один старт, удобный как для Мишиной/Галлямова, так и для Бойковой/Козловского. Это Finlandia Trophy (турнир состоится 7-9 октября. — Прим. «Чемпионата»). На нём выступят обе мои пары. Хотелось бы, конечно, избежать ситуации, в которой мои спортсмены будут отнимать места и рейтинговые очки друг у друга, но, к сожалению, выбора у нас нет. Оставшиеся турниры нам просто неудобны. Где-то нет соперников высокого уровня, где-то соревнования проводятся в совсем не подходящие для нас сроки. Поэтому мы с Артуром Минчуком решили, что плюсов от выступления обеих пар в Финляндии гораздо больше, чем минусов», — приводит слова Москвиной «RT на русском».

Бойкова и Козловский начнут серию Гран-при с первого этапа в США в октябре, первое выступление Мишиной и Галлямова состоится в середине ноября в Японии.