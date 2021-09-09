Косторная будет выступать под блюз в короткой программе, в произвольной — под Вивальди

Стало известно музыкальное сопровождение, под которое в короткой и произвольной программах в олимпийский сезон будет выступать российская фигуристка, чемпионка Европы Алёна Косторная.
В короткой программе спортсменка будет выступать под блюз, в произвольной — под музыку Антонио Вивальди «Времена года»
Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.
В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.
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