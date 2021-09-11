Глейхенгауз: Косторная — одна из самых талантливых фигуристок, но характер сильно мешает

Хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, оценил потенциал российской фигуристки Алёны Косторной.

«Косторная – очень талантливая. Возможно, одна из самых талантливых фигуристок, но её характер очень сильно мешает достичь того, чего она могла бы. Здесь нет того, что она не могла бы прыгать четверные. По телу – могла бы. По голове – нет. То же самое с тройным акселем. Она его не по телу отпустила, а по голове. Сейчас она его восстановила, но он не настолько стабилен, насколько должен быть», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

В сезоне-2020/2021 Косторная, занимавшаяся под руководством Евгения Плющенко, не прыгала тройной аксель, хотя делала это ранее. Перед сезоном-2021/2022 Алёна вернулась в группу Этери Тутберидзе.

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