Анастасия Мишина высказалась о сходстве её платья с российским флагом

Чемпионка мира, российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, ответила на вопрос о цветовом сходстве её платья в короткой программе с российским триколором.

«В прошлом году у нас были костюмы в стиле модерн, а в этом решили сделать более классический вариант, чтобы моя Эсмеральда была похожа на классическую. Платье напоминает флаг России? У нас не было такой задумки, но если кому-то так кажется, то это здорово (улыбается). Но вообще у нас не красный и синий, а розовый и фиолетовый, так что придираться не к чему», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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