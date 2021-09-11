Камила Валиева: если выходим на взрослый уровень, то и кататься должны по-взрослому

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о своей новой короткой программе, которую показала на контрольных прокатах в Челябинске.
«Опять выходить на челябинскую арену со зрителями — хорошее чувство. Аксель можно было сделать получше. Так я рада, что сделала все максимально, как могла. Это только начало сезона, поэтому есть к чему стремиться.
Платье не окончательное, просто на прокат.
Даниил Маркович включил музыку, и я сразу сказала: «Мне показалось, что это немного похоже на шторм». Ему тоже так показалось, но он отметил, что эта музыка немного взрослее. Если мы выходим на взрослый уровень, то и кататься должны по-взрослому. По задумке постановщика, я нахожусь в саду и бегу за бабочкой. Ловлю её, отпускаю и следую за ней всю программу. Представляю, что это мечта, за которой ты тянешься. Когда в конце я ловлю бабочку, одна моя мечта сбывается», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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