Камила Валиева: если выходим на взрослый уровень, то и кататься должны по-взрослому

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о своей новой короткой программе, которую показала на контрольных прокатах в Челябинске.

«Опять выходить на челябинскую арену со зрителями — хорошее чувство. Аксель можно было сделать получше. Так я рада, что сделала все максимально, как могла. Это только начало сезона, поэтому есть к чему стремиться.



Платье не окончательное, просто на прокат.



Даниил Маркович включил музыку, и я сразу сказала: «Мне показалось, что это немного похоже на шторм». Ему тоже так показалось, но он отметил, что эта музыка немного взрослее. Если мы выходим на взрослый уровень, то и кататься должны по-взрослому. По задумке постановщика, я нахожусь в саду и бегу за бабочкой. Ловлю её, отпускаю и следую за ней всю программу. Представляю, что это мечта, за которой ты тянешься. Когда в конце я ловлю бабочку, одна моя мечта сбывается», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.