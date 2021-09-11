Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева: если выходим на взрослый уровень, то и кататься должны по-взрослому

Камила Валиева: если выходим на взрослый уровень, то и кататься должны по-взрослому
Комментарии

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о своей новой короткой программе, которую показала на контрольных прокатах в Челябинске.

«Опять выходить на челябинскую арену со зрителями — хорошее чувство. Аксель можно было сделать получше. Так я рада, что сделала все максимально, как могла. Это только начало сезона, поэтому есть к чему стремиться.

Платье не окончательное, просто на прокат.

Даниил Маркович включил музыку, и я сразу сказала: «Мне показалось, что это немного похоже на шторм». Ему тоже так показалось, но он отметил, что эта музыка немного взрослее. Если мы выходим на взрослый уровень, то и кататься должны по-взрослому. По задумке постановщика, я нахожусь в саду и бегу за бабочкой. Ловлю её, отпускаю и следую за ней всю программу. Представляю, что это мечта, за которой ты тянешься. Когда в конце я ловлю бабочку, одна моя мечта сбывается», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

«Моя новая страсть». Самые экстремальные и необычные хобби лучших российских фигуристок «Моя новая страсть». Самые экстремальные и необычные хобби лучших российских фигуристок
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021