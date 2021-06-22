«Моя новая страсть». Самые экстремальные и необычные хобби лучших российских фигуристок

Щербакова делает куклы и прыгает с парашютом, а Валиева обожает скорость. Чем ещё занимаются звёзды фигурного катания за пределами катка?

Жизнь звёзд фигурного катания полностью подчинена тренировкам, и в таком бешеном ритме особенно важно уметь отдыхать. Хобби лучших фигуристов России поражают своим разнообразием, а иногда и экзотичностью. Шутка ли, за пределами катка наши чемпионы прыгают с парашютом, гоняют на спорткарах и рубятся в «контрстрайк». А кое-кто даже вяжет!

Так чем же увлекаются Загитова, Щербакова, Косторная и другие звёзды фигурного катания?

Хобби после тяжёлой травмы

В профессиональном спорте часто случается, что времени на личные увлечения почти не остаётся, однако некоторым фигуристам удаётся доказать, что жизнь есть и за пределами катка. Многие из них находят занятия, которые помогают расслабиться после тренировок и отдохнуть душой. Так, Дарья Усачёва любит вязать, а её коллега по группе Анна Щербакова делает игрушки из резиночек. По её словам, это хобби пришло к ней, когда она сломала ногу в 13 лет: фигуристка хотела отвлечь себя от невесёлых мыслей и решила проблему таким нестандартным способом.

Кроме того, чемпионка мира много читает — помимо школьной программы, она изучает творчество братьев Стругацких. Чтение помогает фигуристам развивать образное мышление и способствует более глубокой интерпретации программ. Главными поклонницами классической литературы в российской сборной считаются Александра Бойкова и Анастасия Мишина — обе девушки ведут образовательные странички в «Инстаграме» с цитатами из понравившихся произведений. Есть среди нынешнего поколения наших фигуристов и поэт – стихи Дмитрия Алиева многим нравятся не меньше, чем его вдохновенное катание.

Нередко фигуристы прибегают и к альтернативному творчеству — рисование хорошо развивает навыки визуализации. В своё время олимпийская чемпионка Алина Загитова пробовала писать пейзажи, а вот Евгения Медведева больше специализируется на портретах. Спортсменка даже запустила мерч с собственными рисунками, который очень популярен у её поклонников.

«Наш русский андеграунд»

С успехом Евгении может посоревноваться Марк Кондратюк, который в спортивных кругах уже успел прослыть «нашим русским андеграундом» за свою любовь к современному искусству. Им Марк увлёкся в 14 лет после просмотра фильма про Жан-Мишеля Баския. С тех пор Кондратюк не расставался с кистью. Его картины написаны в стиле неоэкспрессионизма и пользуются спросом у клиентов, среди которых… рэперы. Марк участвует в коллаборациях с художниками и музыкантами, делает обложки для известных исполнителей.

Своими работами Кондратюк делится в соцсетях, а также представляет их на выставках, порой устраивая настоящие перфомансы. По его признанию, пока уровень его картин не удовлетворяет художника, однако в планах у Марка грандиозный проект, который вот-вот увидит мир.

От классики до рэпа

Музыкальным талантом звёзды фигурного катания также не обделены. Вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева занимается музыкой с детства. Она прекрасно управляется как со скрипкой, так и с фортепьяно и нередко радует подписчиков в «Инстаграме» композициями собственного сочинения. Составляет ей компанию Пётр Гуменник, который пробует разные классические произведения на пианино и гитаре. Михаил Коляда полюбил гитару благодаря другу, который и научил его играть. По словам фигуриста, музыка — единственное настоящее хобби в его жизни.

В отличие от коллеги по группе Мишина, Софья Самодурова выбрала несколько необычное увлечение — девушка учится читать рэп. Помочь ей в этом мог бы Максим Ковтун, который давно увлечён рэпом и даже выпустил собственный альбом. Тем не менее вокальные данные Сони позволяют ей петь в разных стилях, что она и доказала, устроив конкурс «Угадай песню», где сама воспроизводила задания для фанатов. Однако самым ярким выступлением Самодуровой можно считать музыкальный номер к юбилею тренерской деятельности Алексея Мишина и Тамары Москвиной, где Софья не только пела, но и каталась на льду.

Трус не играет в футбол

У мужской половины нашей сборной основным увлечением является футбол. За главной игрой с мячом следят Александр Галлямов, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, а ещё — Елизавета Туктамышева. Причём все, кроме Мозалёва, болеют за «Зенит». По словам Галлямова, любит питерский клуб и Максим Траньков, именно с ним Александр обсуждает игру футболистов Сергея Семака. При этом фигурист сам играет и даже изобретает новый вид спорта — фигурное катание с мячом. Недавно Саша выложил видео, на котором ехал по катку, одновременно чеканя мяч.

Макар Игнатов страсть к футболу перенял у отца, который занимался в секции и часто брал сына с собой на тренировки. С родителями познавал мир лыж и Дмитрий Алиев, который начинал свою карьеру в другом зимнем виде спорта. А вот главное открытие прошлого сезона Евгений Семененко занимался лёгкой атлетикой.

Косторная ездит на лошадях, Валиева — на машинах

Вообще спектр интересов наших фигуристов поражает. Макар Игнатов в свободное время практикует фотографию, передавая эмоции людей. Дмитрий Козловский отвлекается от спортивных будней, собирая лего, а Александра Степанова и Иван Букин пробуют себя в роли актёров. Дмитрий Алиев же перебрался в виртуальную реальность и участвует в турнирах по CS:GO.

Дарья Павлюченко совмещает увлечения макияжем и конным спортом. Вместе с ней катается на лошадях Алёна Косторная. Чемпионка Европы предпочитает быструю езду, поэтому тренирует выездку и конкур.

«Я увлекаюсь конным спортом, занимаюсь выездкой, пробую конкур — это как скольжение, а потом уже прыжки. Летом я летала на отдых, специально выбирали отели с конюшнями, также у моей тёти есть лошадь — могу приехать в любой момент, «собрать» коня и позаниматься. Олимпиада в конном спорте? Почему бы и нет», — говорила о своих планах Алёна.

В отличие от неё, Камила Валиева предпочитает другой вид транспорта — спортивные машины. Ученица Этери Тутберидзе только недавно открыла для себя прелесть картинга и с сожалением заявила, что пока не может полноценно заниматься этой дисциплиной.

«Обожаю машины, но за руль пока нельзя, поэтому картинг. Моя новая страсть», — написала Камила.

Новое экстремальное увлечение недавно обрела и Анна Щербакова, решившаяся на прыжок с парашютом.