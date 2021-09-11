Александра Трусова прокомментировала выбор программ для олимпийского сезона

Бронзовый призёр чемпионата мира российская фигуристка Александра Трусова рассказала о программах на олимпийский сезон.



«Короткая программа, конечно, очень необычная для меня. Но я стараюсь и, надеюсь, что получается хорошо. Я смотрела фильм про Фриду Кало, нашла для себя сходства и стараюсь передать на льду её характер. Предложили эту программу мне Даниил Маркович с Этери Георгиевной. Я, конечно, удивилась очень. Для меня было необычно. Даниил Маркович спросил: «Какие были предположения?» Я говорю: «Не знаю». Потом поставил музыку и сказал, что просто хотел посмотреть, как я отреагирую.



Почему для произвольной программы выбрали образ живодерки Круэллы? В фильме, из которого саундтрек, она не живодёрка. Она один раз сказала, что получилась бы хорошая шубка из далматинцев, но в итоге она её не сделала. А в конце у неё было пять собак.



Насчёт прыжкового набора — всё посмотрите завтра. А так, конечно, буду кататься на максимуме, постараюсь сделать всё, что будет получаться. К Олимпиаде что смогу сделать, такой и будет набор», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.