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Короткие программы фигуристок Трусовой и Косторной на олимпийский сезон: новый подход Тутберидзе, неожиданная музыка

Тутберидзе пошла навстречу фигуристкам при выборе музыки. Этери учится на своих ошибках?
Яна Левхина
Короткие программы фигуристок Трусовой и Косторной
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Трусова и Косторная получили программы, которые им действительно нравятся. Гибкость тренеров удивляет.

Этери Тутберидзе много критиковали за авторитарный стиль работы. Существует расхожее мнение, что в «Хрустальном» почти не прислушаются к мнению спортсменов при постановке программ. Отчасти недовольство таким подходом в своё время послужило причиной ухода из группы целого ряда звёздных фигуристок.

Перед олимпийским сезоном были опасения, что в «Хрустальном» вновь обратятся к заезженной музыке из «золотого фонда», а девочкам придётся мириться с выбором тренеров, даже если он им не по душе.

Но в группе Тутберидзе смогли удивить. При постановке программ к новому сезону там стали ориентироваться на мнение и пожелания фигуристок. И теперь у них будет возможность кататься лишь под ту музыку, которая им действительно нравится.

Всё говорит о том, что Этери учится на своих ошибках.

Тутберидзе подорвала доверие Медведевой

Тутберидзе никогда не скрывала, что в «Хрустальном» именно тренеры решают, что лучше для фигуристов. Они подбирают музыку и образы, согласовывают костюмы и прыжковый контент. Ученицы Этери Георгиевны не раз отмечали, что последнее слово всегда остаётся за специалистами. Порой даже наперекор их воле. Нередко это становилось причиной конфликтов и разрывов.

Беспрекословное решение Тутберидзе в олимпийский сезон-2018 подорвало доверие Евгении Медведевой. Фигуристке очень нравилась произвольная программа «Январские звёзды», которую она намеревалась исполнять в усложнённом варианте. Но у тренеров было своё видение — они решили всё кардинально поменять.

«В начале олимпийского сезона у меня была поставлена произвольная программа, которая была технически намного сильнее той, которую я катала на Олимпиаде. Были другой костюм, другая музыка, набор, сложность другая. Но потом тренеры решили, что мне нужно выполнять старый набор, который попроще. Ну, доверилась. Хотя я очень просила оставить сильную программу», — признавалась Женя Fametime TV.

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Новая постановка, в которой Медведева воплощала трагичный образ Анны Карениной, стала символом её поражения на Олимпиаде. Ей просто нечем было обыгрывать Алину Загитову в Пхёнчхане. Очевидно, после такого удара Женя больше не смогла доверять Тутберидзе. Фигуристка уехала в Канаду, где обрела свободу выбора и смогла поставить программы, о которых давно мечтала.

Музыку Косторной отдали другой фигуристке

Не сошлись во мнениях по поводу постановок в «Хрустальном» и с Косторной. Фигуристка сама предложила тренерам композицию для программы, но они её не одобрили. А потом и вовсе отдали другой спортсменке, что очень разозлило Алёну. Девушка была недовольна своими программами и решила перейти к Плющенко в разгар межсезонья. В «Ангелах Плющенко» Косторная смогла попробовать новое и получила возможность полного самовыражения. Она кардинально поменяла стиль постановок, правда, результата это не принесло.

Накопились претензии к Этери Георгиевне и у Трусовой. Саша сетовала, что в «Хрустальном» у неё не получалось попробовать что-то новое, примерив на себя более нежные и женственные образы. Фигуристка смотрелась органично в динамичных и энергичных программах, но стала уставать от однообразия. После перехода к Плющенко Трусова радовалась, что может раскрыть свои новые грани.

«Задача была показать свою программу, показать себя другой — у меня наконец-то медленная музыка, нежный образ. Я чувствую, что становлюсь совершенно новой», — говорила Саша.

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Тутберидзе учится на ошибках

Тем не менее ни одной из этих фигуристок выход из системы Тутберидзе не помог совершить прорыв, а Косторной едва не стоил карьеры. Методы «Хрустального», какими бы они ни выглядели со стороны, доказали свою эффективность. Фактически это подтвердили и сами девочки, вернувшись к Этери Георгиевне после побега к свободе. Стремление к вершине пьедестала у них оказалось сильнее, чем желание реализовать себя в постановках и всё делать по-своему.

По логике неудачный опыт коллег должен был предостеречь юных фигуристок от смены тренера, а значит, у Этери Георгиевны есть все основания сохранить свой жёсткий стиль работы, а при необходимости и закрутить гайки. Надежды на эксперименты, да ещё и в олимпийском сезоне практически не было. Казалось, лучшие фигуристки России пойдут на Пекин с привычными программами, где всё заточено на получение максимальных оценок.

Но Тутберидзе абсолютно неожиданно проявила гибкость. При подготовке программ для шести (!) фигуристок группы, претендующих на участие в Олимпиаде, мнение самих девочек не только учитывалось, но иногда и становилось решающим фактором. Очевидно, что Этери учится на своих ошибках и не намерена терять учениц из-за излишних ограничений.

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Мечты Трусовой и Косторной исполнились

Больше всего удивил выбор композиций для Трусовой и Косторной. Казалось, к недавним беженкам Тутберидзе будет относиться со всей строгостью. Но тренер, наоборот, дала своим ученицам то, о чём они так давно мечтали. В короткой программе Саше достался сложный образ мексиканской художницы Фриды Кало. «Русская ракета» будет кататься под чувственную, но в то же время страстную песню из фильма «Фрида». Да, образ этот придумала не сама спортсменка, а Даниил Глейхенгауз, но главное, что это не очередной вариант Дайнерис, а принципиально новый формат для Трусовой.

А вот Косторная тему для своей короткой программы выбрала самостоятельно.

«Алёна получила в короткой программе свой долгожданный блюз. С самых первых нот я хотел, чтобы она прямо поигралась и со зрителями, и с судьями взглядами и хореографией – она это умеет. Мне кажется, у нас получилась очень классная музыкальная дорожка. Она это чувствует, она это хотела, она катает это с энтузиазмом», – делится Даниил Глейхенгауз в сюжете Первого канала.

Прислушались тренеры и к Майе Хромых. Фигуристка захотела оставить свою блюзовую короткую программу, которая особенно полюбилась зрителям. Мы вновь увидим Майю в страстном образе.

Новый подход Тутберидзе в выборе музыки для программ только усилит её учениц. Уже по видео с тренировок видно, насколько выразительно и одухотворённо фигуристки выкатывают близкие им образы. И главное, теперь для того, чтобы получить постановку своей мечты, необязательно переходить к другому тренеру. Вместо того, чтобы окончательно увериться в безальтернативности своих методов, Этери Георгиевна извлекла урок из опыта прошлого сезона и проявила гибкость. А значит, уходы Трусовой и Косторной всё-таки не прошли для неё даром.

Небольшие уступки ученицам помогут снизить напряжение, которого не может не быть в олимпийском сезоне, и, что тоже очень важно, повысить доверие фигуристок к тренеру.

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