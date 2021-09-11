Елизавета Туктамышева: второе место на чемпионате мира меня подстегивает и вдохновляет

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева рассказала, как сложилась её короткая программа на контрольных покатах сборной России в Челябинске.
«Прокаты проходят с публикой, и я как-то по-новому прочувствовала программу, мне безумно понравилось её катать. Боялась, вдруг это только моеё ощущение, но публика встретила её хорошо, это достойная программа.
Я сделала сегодня каскад «три плюс два» вместо «три плюс три», но здесь мне было важно показать программу, дорожки, вращения, то есть образ в целом. Программа – идея Ильи Авербуха, он прочитал мои мысли. Я хотела женский драматический образ, и он показал мне эту музыку. Мне сразу понравилось, и так оставили.
Мы начали накатывать программы очень рано, развивается сезон довольно хорошо и прогрессивно, это касается не только меня, но и всей нашей группы — и мальчиков, и девочек. Мне нравится этот темп, надеюсь, будем наращивать. Многие находятся в той форме, в которой раньше были ближе к Гран-при.
Второе место на чемпионате мира меня подстегивает и вдохновляет, а когда есть настроение, процесс идёт легче и прогрессивнее — работаем на этих эмоциях, заставлять не надо. Хочется продолжить оттачивать программы, прыгать.
Шесть человек из одной школы против меня в битве за Олимпиаду? На меня это не давит, особенно когда я выхожу на лёд», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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