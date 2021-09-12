Бетина Попова: такой сильной мужской сборной уже на время открытых прокатов не припомню

Чемпионка Универсиады, а ныне хореограф-постановщик Бетина Попова оценила короткие программы мужчин-одиночников, показанные во время контрольных прокатов сборной России в Челябинске.
«Нашими мужчинами я просто восхищена сегодня. Такой сильной мужской сборной уже на время открытых прокатов я не припомню. Обычно мальчишки раскачиваются чуть дольше девчонок и уже к чемпионату России приходят в форму.
Сегодня был невероятно красивый, пронзительный Миша Коляда, просто какой-то неземной. Мне очень понравился Марк Кондратюк. Я и так его фанатка: у него в программе всегда есть интересные связки.
Макар Игнатов — это просто моя любовь, и программа у него просто замечательная. Я даже её пересмотрела — единственная программа за сегодня, которую я пересмотрела.
Дима Алиев вызвал очень сильные эмоции своим выступлением. Он огромный молодец, замечательная программа. Самарин Саша — тоже супер вообще, ему образ из «Матрицы» идёт. На мой взгляд, он очень сильно прибавил в презентации и в плане хореографии.
И ещё мне понравился Евгений Семененко — он был прямо очень убедителен в своём исполнении. Пацаны сегодня были на таком хорошем уровне, очень достойные выступления всех ребят. Мальчишки меня прямо восхитили.
Первый этап Гран-при будет только через месяц. И иногда бывает, что нельзя выходить на пик формы слишком рано, чтобы потом не провалиться. Пик ведь не может длиться долгое время. Но уже сейчас все в такой отличной форме — страшно представить, что будет, когда ребята накатают свои программы (смеётся)», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».
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