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Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, мужчины: падение Коляды, слёзы Даниеляна, возвращение Самарина

Российские фигуристы блестяще открыли олимпийский сезон. Не впечатлил только Коляда
Екатерина Авдонина
Контрольные прокаты сборной России
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Лучший одиночник страны спешно сменил программу и допустил падение. А ведь за спиной у Миши сразу несколько мощных соперников.

Пусть в мужском одиночном катании у России и нет такого числа претендентов на олимпийские медали, внутренние старты проходят не менее напряжённо, чем у одиночниц. Достаточно сказать, что среди участников контрольных прокатов в Челябинске абсолютно каждый может в итоге поехать в Пекин, и это не будет сумасшедшей сенсацией.

И уже первые выступления наших мужчин окончательно в этом убедили. Так, списанный многими Александр Самарин выдал идеальный прокат, а безоговорочный лидер сборной Михаил Коляда наошибался в совсем новой постановке. Пожалуй, только Коляда и не впечатлил.

А скупые слёзы Артура Даниеляна после возвращения на лёд и вовсе могут стать самым трогательным моментом уик-энда в Челябинске.

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Кто поедет биться за третью олимпийскую путёвку для России

Один из лучших фигуристов прошлого сезона Пётр Гуменник пустился в эксперименты и остановился на необычной для себя композиции Тома Уокера Leave a light on в короткой программе. По признанию спортсмена, в постановке Николая Морозова много нетипичных элементов: дорожка шагов Гуменника выглядела элегантно и свежо. Что же касается прыжкового контента, то Петя не изменил себе и не стал экспериментировать с четверным лутцем: четверной сальхов, тройной аксель и сложнейший каскад лутц-риттбергер были выполнены чисто.

«Мне сказали: Пётр, у тебя есть все шансы поехать в Оберстдорф, нужно хорошо откатать. Так что я понял, что после прокатов федерация будет решать», — поделился своими планами фигурист.

Вообще тема борьбы за поездку в Оберстдорф проходила красной нитью во время интервью одиночников. Именно там кому-то из наших парней предстоит подтвердить третью российскую квоту на Олимпийские игры.

Претендует на поездку в Германию и Андрей Мозалёв. Ученик Кирилла Давыденко оставил программу с прошлого сезона, но заметно улучшил качество катания. Постановка под «Грусть» Энигмы выглядела более гармонично, интересный хореографический рисунок дополнили неплохие прыжки — вместо сверхсложного четверного флипа, который в прошлом сезоне не удавался фигуристу, Андрей решился на четверной сальхов. Также действующий чемпион мира среди юниоров исполнил каскад 4T+2T и тройной аксель. Кажется, кризис после травмы Мозалёв удачно преодолел.

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Блестящее возвращение Самарина и слёзы Даниеляна

Следующим на лёд вышел Артур Даниелян. Прошлый сезон действующий вице-чемпион Европы пропускал из-за проблем со здоровьем, поэтому сегодня у Артура получилось не всё: падение с квада и грязное приземление на одном из прыжков. Очевидно, что пока ученик Елены Буяновой находится не в оптимальной форме. Тем не менее, возвращение после долгого перерыва и тяжёлого восстановления получилось для фигуриста сверхэмоциональным: он не смог сдержать слёзы.

Практически в аналогичной ситуации оказался Александр Самарин. В прошлом сезоне Саша страдал из-за травмы и больше мучился, чем катался. Из-за этого многие поспешили списать опытного фигуриста со счетов. И ошиблись. Саша триумфально вернулся и сделал серьёзную заявку на позицию лидера. Прекрасный каскад из четверного лутца и тройного тулупа напомнил, что перед нами серебряный призёр чемпионата Европы-2019. Высокие амплитудные прыжки, экспрессивное размашистое катание — в этот раз ученик Светланы Соколовской явно был в ударе, однако фигурист уверен, что способен на большее.

«Козырей полно. Главное — надо их показывать, но тогда, когда надо, и там, где надо», — сказал Самарин после проката, и возможно, таким местом станет именно турнир в Оберстдорфе.

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Семененко и Игнатов стремительно прогрессируют

Первый номер сборной России Михаил Коляда чистым прокатом болельщиков не порадовал, зато удивил совершенно новой короткой программой. Изначально призёр чемпионата мира должен был выступать с «Щелкунчиком», но в последний момент постановку решили поменять. В программе под шедевр «Памяти Карузо» в исполнении Лучано Паваротти Михаил раскрыл свои сильные стороны, но упал с четверного сальхова и сдвоил тулуп в каскаде с квад-тулупом.

Евгений Семененко, ещё один ученик Мишина, чётко справился с двумя четверными (один в каскаде) и тройным акселем. Но на этот раз Женя поразил даже не своей потрясающей стабильностью, а прогрессом в артистизме и интерпретации. Заметно, что довольно скованный и скупой на эмоции фигурист начал раскрываться.

Обрёл уверенность в себе и Макар Игнатов, блестяще откатавший короткую программу с двумя четверными: свой коронный риттбергер он сделал так легко, будто это ничего ему не стоило. Кажется, что лучше уже просто нельзя, но Макар серьёзно настроен бороться за право поехать в Оберстдорф и заявил в произвольной программе сумасшедший контент:

«Подтвердить третью квоту? Я могу, без проблем. Кроме риттбергера, у меня сальхов стоит и два тулупа. В планах — чисто катать», — сказал Игнатов.

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Алиев поставил федерацию перед сложным выбором

Очень порадовал фанатов Марк Кондратюк, без серьёзных ошибок исполнивший свою короткую программу. Яркая, нестандартная постановка засияла новыми красками с появлением четверных. До этого Марк выступал на контрольных прокатах среди юниоров в Новогорске и исполнял более простой контент. Видно, что Кондратюк медленно, но верно набирает форму.

Закрывал короткую программу Дмитрий Алиев. Чемпион Европы должен был поехать на турнир в Германии, но внезапно отозвал свою кандидатуру. При этом по форме фигуриста не скажешь, что он не смог бы бороться против основных конкурентов: американца Винсента Чжоу, канадцев Романа Садовского и Нам Нгуена. Конечно, Дима допустил пару небольших помарок, но в целом выглядел уверенно. Тем не менее решение Алиева было окончательным — спортсмен отказался рисковать, а в Оберстдорф вместо него поедет кто-то другой.

«В Германию я не еду. Так сложились обстоятельства, но я уверен, что у того, кто поедет вместо меня, всё получится. Сам я не смогу поехать на турнир», — заявил Алиев в эфире Первого канала.

Теперь решение будет принимать руководством Федерации фигурного катания на коньках России, основываясь на результатах открытых прокатов. Единственная проблема — теперь в нашей сборной очень много классных и сильных спортсменов, и все они настроены серьёзно. Российские фигуристы блестяще открыли олимпийские сезон.

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