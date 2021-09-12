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Дарья Усачёва оценила свой прокат произвольной программы в Челябинске

Дарья Усачёва оценила свой прокат произвольной программы в Челябинске
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Фигуристка Дарья Усачёва оценила своё выступление в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Из явных ошибок Усачёва допустила только одну — неожиданно упала с сольного тройного флипа, однако элементов ультра-си (тройного акселя и четверных прыжков) в её программе не было.

«Этот прокат оцениваю максимум в половину от своих возможностей. Расстроилась, что допустила ошибки. Будем продолжать работу, чтобы кататься чисто. Музыку предложили Этери Георгиевна и Даниил Маркович. Это программа о любви к жизни, о воодушевлении», — передаёт слова Усачёвой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Усачёва выступала в произвольной программе под отрывок из арии Nessun Dorma из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.

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