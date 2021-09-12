Александра Трусова — первая женщина, исполнившая пять четверных прыжков в одной программе
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Александра Трусова стала первой женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе.
Историческое событие случилось на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Александра прыгнула сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, также каскад четверной лутц — тройной тулуп.
Ранее подобным достижением отличались только мужчины. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнял пять четверных прыжков в финале Гран-при 2019 года. Серебряный призёр Игр-2018 Сёма Уно — на турнире Lombardia Trophy в 2017 году. Рекорд — шесть четверных в программе — принадлежит трёхкратному чемпиону мира Нэйтану Чену, который впервые прыгнул шесть квадов на Олимпиаде-2018.
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